Беляев: Отражена массированная атака БПЛА на Нижнекамский район

В Нижнекамском районе РТ отразили массированную атаку БПЛА, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. «Силами ПВО успешно отражена очередная массированная атака на наш район.
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