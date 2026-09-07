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Татар-информ

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Беляев: Отражена массированная атака БПЛА на Нижнекамский район

Беляев: Отражена массированная атака БПЛА на Нижнекамский район

В Нижнекамском районе РТ отразили массированную атаку БПЛА, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. «Силами ПВО успешно отражена очередная массированная атака на наш район.

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