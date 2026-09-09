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Воронежские новости

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В Воронеже с 11 по 12 сентября ограничат движение у стадиона «Факел»

В Воронеже с 11 по 12 сентября ограничат движение у стадиона «Факел»

С 18:00 11 сентября до 17:00 12 сентября у стадиона «Факел» запретят остановку и стоянку на улицах Домостроителей и Писателя Маршака.

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