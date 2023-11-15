НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 604 подписчика

Разработанный для истребителя Су-57 новейший комплекс связи будет установлен и на перспективный истребитель Су-75

Разработанный для истребителя Су-57 новейший комплекс связи будет установлен и на перспективный истребитель Су-75

Российский перспективный легкий истребитель Су-75 Checkmate получил комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх