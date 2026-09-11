Экс-глава МИД ФРГ заявил, что НАТО может не выжить

НАТО может не пережить нынешний раскол между американцами и европейцами и в итоге исчезнуть. С таким мрачным прогнозом выступил экс-руководитель главного внешнеполитического ведомства ФРГ Йошка Фишер, который увидел серьезную угрозу для будущего трансатлантического военного союза.