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Самой пожилой жительнице России исполнился 121 год

Самая пожилая жительница России отметила день рождения. Ей исполнился 121 год. Жительница Чеченской Республики Яха Хашагова родилась 10 сентября 1905 года.

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