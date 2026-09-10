Самой пожилой жительнице России исполнился 121 год

Самая пожилая жительница России отметила день рождения. Ей исполнился 121 год. Жительница Чеченской Республики Яха Хашагова родилась 10 сентября 1905 года.
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