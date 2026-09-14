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Царьград

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Il Fatto Quotidiano: Поставка оружия Украине тормозит коалицию в Италии

Il Fatto Quotidiano: Поставка оружия Украине тормозит коалицию в Италии

В преддверии парламентских выборов в Италии вопрос поставок оружия Украине стал ключевым препятствием для создания левоцентристской коалиции.

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