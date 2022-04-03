Ксения Собчак осудила Полину Гагарину за выступление на концерте в поддержку спецоперации на Украине

Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале фильм, посвященный реакции российских медиаперсон на спецоперацию, начавшуюся на Украине 24 февраля.
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