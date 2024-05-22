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Без помощи Миранчука: хет-трик Лукмана помог «Аталанте» разгромить «Байер» в финале Лиги Европы

Без помощи Миранчука: хет-трик Лукмана помог «Аталанте» разгромить «Байер» в финале Лиги Европы

«Аталанта» одержала победу над «Байером» и завоевала первый международный трофей в истории клуба. Финал Лиги Европы завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Джан Пьеро Гасперини, а главным героем встречи стал Адемола Лукман.

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