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«Укрытие»: Кризис как предчувствие

«Укрытие»: Кризис как предчувствие

Майкл Шэннон и его кошмары«Укрытие» Джеффа Николса, собравшее целый букет наград (в том числе, Гран-при Недели критики и Приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале), поначалу вызывает не то что недоумение, но в некоторой степени скепсис и удивление.

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