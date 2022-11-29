«Укрытие»: Кризис как предчувствие

Майкл Шэннон и его кошмары«Укрытие» Джеффа Николса, собравшее целый букет наград (в том числе, Гран-при Недели критики и Приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале), поначалу вызывает не то что недоумение, но в некоторой степени скепсис и удивление.