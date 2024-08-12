Домашние маски для волос с мгновенным эффектом

Не успела в салон? Эти маски восстановят блеск и шикарный внешний вид волос за считанные минуты! Домашнее восстановление волос Маска из авокадо — для поврежденных волос 1 желток 1 авокадо 3 столовых ложки оливкового масла 1 столовая ложка меда Вымой волосы, но не используй бальзам-ополаскиватель.