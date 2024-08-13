Путин вмешался в конфликт на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин пытается разрешить ситуацию на Ближнем Востоке. Из-за палестино-израильского конфликта и возможной эскалации ситуации между Израилем и Ираном под угрозой окажется транспортный коридор «Север — Юг», объяснили URA.
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