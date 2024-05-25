Худое дело: должны ли власти финансировать НКО

В городе Снежинске Челябинской области родительская организация «Бумеранг добра» получила от местных властей на безвозмездной основе здание, в котором открыла мастерские для молодых взрослых с ограниченными возможностями.
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