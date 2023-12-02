Куриные крылышки с картошкой в соевом соусе в духовке

Существует немало удачных вариантов приготовления картофеля с куриными крыльями. Предлагаю ещё один отличный рецепт, в котором куриные крылышки вместе с картошкой маринуются в соевом соусе, а затем запекаются в рукаве в духовке.
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