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Наш уютный дом

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Куриные крылышки с картошкой в соевом соусе в духовке

Куриные крылышки с картошкой в соевом соусе в духовке

Существует немало удачных вариантов приготовления картофеля с куриными крыльями. Предлагаю ещё один отличный рецепт, в котором куриные крылышки вместе с картошкой маринуются в соевом соусе, а затем запекаются в рукаве в духовке.

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