"Командование вышвырнули". Проблему с "красивыми" докладами исправили. Подоляка выдвинул ультиматум последнему командиру

Военкор Юрий Подоляка рассказал об оперативной обстановке на одном из ключевых направлений, где ещё совсем недавно разразился, вероятно, самый громкий скандал с "красивыми" докладами, после которого полетели генеральские погоны: "Командование вышвырнули".