Повара-иностранца обвинили в подготовке к террористической деятельности

Меру пресечения в виде заключения под стражу работавшему поваром иностранцу, подозреваемому в подготовке к участию в деятельности признанной в России террористической организации, вынес московский суд, об этом 12 января сообщают РИА Новости, со ссылкой на имеющиеся у них документы.