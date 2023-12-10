Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в зоне конфликта Израиля и Палестины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором подтвердил принципиальную позицию осуждения и неприятия терроризма во всех его проявлениях.
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