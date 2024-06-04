Юрист Марк Рогозин возглавил департамент контроля омской мэрии. На этом посту он заменил Алексея Задорожного, который уволился в начале мая.
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Юрист Марк Рогозин возглавил департамент контроля омской мэрии. На этом посту он заменил Алексея Задорожного, который уволился в начале мая.