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Царьград

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Депутат Чепа назвал неприемлемым условие Киева о прекращении конфликта

Депутат Чепа назвал неприемлемым условие Киева о прекращении конфликта

Условие окончания конфликта, озвученное Украиной, никогда не будет выполненоУкраинский конфликт может закончиться только после того, как Россия выведет свои войска с территорий, которые Киев считает своими.

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