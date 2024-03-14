Терапевт объяснила опасность приема просроченных антибиотиков

Врач-терапевт Анастасия Агаева предупредила россиян о последствиях приема просроченных антибиотиков, указав, что после такого совершенно легкомысленного и опасного для организма действия необходимо срочно вызвать скорую.
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