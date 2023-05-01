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Даже при самом мрачном для России варианте развития украинского контрнаступления цели победить Киев не ставит

Даже при самом мрачном для России варианте развития украинского контрнаступления цели победить Киев не ставит

Тема контрнаступления ВСУ продолжает быть актуальной. Иногда мне кажется, что если бы Киев не анонсировал эту кампанию, её просто необходимо было бы придумать.

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