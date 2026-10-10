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Газета.ру

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Яшина: ситуация с логистикой на ЗАЭС остается сложной из-за атак ВСУ

Яшина: ситуация с логистикой на ЗАЭС остается сложной из-за атак ВСУ

Ситуация с логистикой и доставкой грузов на Запорожскую АЭС остается крайне сложной из-за продолжающихся атак ВСУ на подъездные к станции дороги и транспорт.

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