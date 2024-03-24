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Кайру с хет-триком, Сарос с шатаутом и Макмэнн с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Кайру с хет-триком, Сарос с шатаутом и Макмэнн с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – форвард «Торонто» Бобби Макмэнн с 3 (2+1) очками против «Эдмонтона» (6:3).

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