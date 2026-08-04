Алаев объяснил, почему РПЛ выгодно закрывать трансферное окно на 10 дней позже Европы

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о продолжительности трансферного окна в России. «Не считаю ли, что окно должно закрываться в тот момент, когда начался чемпионат? В этом случае мы поставим себя в неравные условия с конкурентами.
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