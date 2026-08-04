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Алаев объяснил, почему РПЛ выгодно закрывать трансферное окно на 10 дней позже Европы

Алаев объяснил, почему РПЛ выгодно закрывать трансферное окно на 10 дней позже Европы

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о продолжительности трансферного окна в России. «Не считаю ли, что окно должно закрываться в тот момент, когда начался чемпионат? В этом случае мы поставим себя в неравные условия с конкурентами.

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