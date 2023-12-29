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Rakhmatovacsp Рахматова

От, це - дуже добри новисти! Усе здохните та згинете, кляты каты - укропы! В ваши домовины, кляты вороги России, положат тильки ваше гивно, а в ваши дупы - цюцюрку бандеры - в Аду! Шо, нема "перемог", наволочи - нацюцюрики, покыдьоки, вылупоки та тваринолюбы? Перемоги - це Россия! Хай живе та крепне - Ридна Маты Россия! Смерть - укрофашистам! Слава - Великой России и дальнейших ей Побед - над фашистами Укропии! Сорняки мы вырвем с корнями и зажарим "Солнцепёками"! За что вы боролись, на то и напоролись!