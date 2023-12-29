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Царьград

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Миллиардные потери. Чем обернулись для Киева удары России по базам и складам

Миллиардные потери. Чем обернулись для Киева удары России по базам и складам

На этой неделе Россия совершила свыше полусотни групповых ударов по военным объектам ВСУ.Мощная атака по военным базам, складам и заводам Украины за последнюю неделю привела в ужас военных Украины.

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Комментарии
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Rakhmatovacsp Рахматова
От, це - дуже добри новисти! Усе здохните та згинете, кляты каты - укропы!  В ваши домовины, кляты вороги России, положат тильки ваше  гивно, а в ваши дупы - цюцюрку бандеры - в Аду!  Шо, нема &quot;перемог&quot;, наволочи - нацюцюрики,  покыдьоки, вылупоки та тваринолюбы?  Перемоги - це Россия!  Хай живе та крепне - Ридна Маты Россия!  Смерть - укрофашистам!  Слава - Великой России и  дальнейших  ей Побед - над фашистами Укропии!  Сорняки мы  вырвем с корнями и  зажарим &quot;Солнцепёками&quot;!  За что вы  боролись, на то и напоролись!
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Тем чем должны были обернуться но чуть бы на год раньше. Но оленеводам всегда некуда спешить.
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8 час.

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