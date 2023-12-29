На этой неделе Россия совершила свыше полусотни групповых ударов по военным объектам ВСУ.Мощная атака по военным базам, складам и заводам Украины за последнюю неделю привела в ужас военных Украины.
Миллиардные потери. Чем обернулись для Киева удары России по базам и складам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
RР
Rakhmatovacsp Рахматова
От, це - дуже добри новисти! Усе здохните та згинете, кляты каты - укропы! В ваши домовины, кляты вороги России, положат тильки ваше гивно, а в ваши дупы - цюцюрку бандеры - в Аду! Шо, нема "перемог", наволочи - нацюцюрики, покыдьоки, вылупоки та тваринолюбы? Перемоги - це Россия! Хай живе та крепне - Ридна Маты Россия! Смерть - укрофашистам! Слава - Великой России и дальнейших ей Побед - над фашистами Укропии! Сорняки мы вырвем с корнями и зажарим "Солнцепёками"! За что вы боролись, на то и напоролись!
Ответить
1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Тем чем должны были обернуться но чуть бы на год раньше. Но оленеводам всегда некуда спешить.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии