Испанский режиссер Педро Альмодовар удостоился главного «Золото льва»

В субботу, 7 сентября, состоялась торжественная церемония вручения призов. Лауреатов основного конкурса, в который вошло более двадцати картин, объявило международное жюри во главе с актрисой Изабель Юппер, передает ТАСС.
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