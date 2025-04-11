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Царьград

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Отдохнуть не получится. Центральную Россию этим летом ожидает нашествие комаров и голодных медведей

Отдохнуть не получится. Центральную Россию этим летом ожидает нашествие комаров и голодных медведей

Бурые медведи разучились добывать себе еду, а личинок комаров спасли от птиц апрельские снегопады.Жителей Центральной России ждёт беспокойное лето из-за нашествия надоедливых комаров и голодных бурых медведей.

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