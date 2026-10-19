Покупка жилья, которое раньше сдавалось, — это всегда история с двойным дном. На первый взгляд кажется, что достаточно понять, жил там аккуратный собственник или толпа случайных людей.
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