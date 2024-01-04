Пациенты переносят его легче, а количество летальных случаев заметно снизилось. Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин назвал коронавирус сезонным заболеванием, передаёт РИА Новости.
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