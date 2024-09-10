«У них это получается» Почему страны Персидского залива поддерживают Россию и как пытаются уладить конфликт на Украине?

8-9 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Саудовскую Аравию, где принял участие в министерской встрече в формате Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также провел ряд двусторонних переговоров, в том числе с принцем Мухаммедом ибн Салманом.