Интересная жизнь с Vera Star 5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьера Армении Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен которая окончательно превратит некогда дружественную Армению в "недружественную" для России страну.
Вот и всё - Армения бросает России открытый вызов. Сегодня Пашинян начнет опасную игру из которой его вынесут вперед ногами
Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
А о чём думали советские люди, когда партийная верхушка КПСС стала расшатывать СССР, и о чём думали российские люди, когда президент России пел в США "Господи, храни Америку!". И что, советские и российские люди одумались? Да хрен там! Народ - что стадо. Им управлять кто то должен и хорошо, когда управляет им не "баран". Но на данном этапе народом Армении управляет именно он.
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12 час.
В
Василий
Черномордин, будучи послом на Украине продолжал отмывать деньги через Чечню.
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11 час.
Евгения Болотова
Сначала замешивается тесто, а после жарятся блины, а затем блины съедаются... Как же всё однотипно... И почему все просто жаждут быть съеденными...
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6 час.
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