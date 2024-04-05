Вот и всё - Армения бросает России открытый вызов. Сегодня Пашинян начнет опасную игру из которой его вынесут вперед ногами

МВ

Мстислав Водяной

А о чём думали советские люди, когда партийная верхушка КПСС стала расшатывать СССР, и о чём думали российские люди, когда президент России пел в США "Господи, храни Америку!". И что, советские и российские люди одумались? Да хрен там! Народ - что стадо. Им управлять кто то должен и хорошо, когда управляет им не "баран". Но на данном этапе народом Армении управляет именно он.