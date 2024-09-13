Семаглутид и тирзепатид эффективно помогают контролировать уровень сахара в крови и способствуют снижению веса у пациентов с диабетом 1 типа

Исследования, представленные на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде (Испания, 9–13 сентября), показали, что лечение семаглутидом и тирзепатидом приводит к значительной потере веса и улучшению контроля уровня сахара в крови у людей, живущих с диабетом 1 типа и избыточным весом или ожирением.