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Семаглутид и тирзепатид эффективно помогают контролировать уровень сахара в крови и способствуют снижению веса у пациентов с диабетом 1 типа

Исследования, представленные на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде (Испания, 9–13 сентября), показали, что лечение семаглутидом и тирзепатидом приводит к значительной потере веса и улучшению контроля уровня сахара в крови у людей, живущих с диабетом 1 типа и избыточным весом или ожирением.

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