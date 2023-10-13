Си Цзиньпин и президент Северной Македонии обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений

Пекин, 12 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Северной Македонии Стево Пендаровски в четверг обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между их странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)