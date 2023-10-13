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Китай

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Си Цзиньпин и президент Северной Македонии обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений

Пекин, 12 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Северной Македонии Стево Пендаровски в четверг обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между их странами.

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