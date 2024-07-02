«Истина одна будет»: муфтий Дагестана анонсировал запрет никабов в республике

Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев (председатель Центрального духовного управления мусульман Дагестана, шейх Накшбандийского и Шазалийского тарикатов, обладающий почётным статусом "Хранителя священных реликвий пророка Мухаммеда") объявил о скором запрете никаба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Не мешайте русским строить Россию!": Заявление Бастрыкина, которому хочется аплодировать стоя
- Сразу три неприятных подарка Китаю от Путина. А вы точно уверены, что Китай - царь горы?
- "Идет черный дым": Одесское подполье "слило" место запуска ракет ВСУ по Севастополю. Взорван ангар с БК с личным составом
Свежие комментарии