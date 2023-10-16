"Лучи поддержки, наткнулись на стену осуждения", - актриса Миронова, оказалась в эпицентре скандала.

Politiki.net Для меня загадка, почему так много представителей российской богемы, так называемой творческой интеллигенции, актеры, певцы, художники, поэты - в первые часы обострения между ХАМАС и Израилем, повели себя как настоящие патриоты.
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