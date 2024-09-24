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Украинская экономика уже не в состоянии содержать ВСУ и полицаев – киевский экономист

Украинская экономика уже не в состоянии содержать ВСУ и полицаев – киевский экономист

В 2025 году необходимые Украине расходы на оборону превысят сбор налогов на 700 миллионов. Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил экономический эксперт, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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