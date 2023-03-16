Мобилизованные Приморья и члены их семей могут задать вопросы судебным приставам

Сегодня, 16 марта, с 10.00 до 18.00 часов состоится единый день приема граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, их родственников.
Сегодня, 16 марта, с 10.00 до 18.00 часов состоится единый день приема граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, их родственников.
Свежие комментарии