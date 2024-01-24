"Побед хочется". Как в Алтайском крае возрождают русский бильярд

Новое руководство Федерации русского бильярда в Алтайском крае готово вырастить новых чемпионов Любители загнать шар в лузу – объединяйтесь: после двухлетнего перерыва в Алтайском крае возрождается региональная Федерация русского бильярда.
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