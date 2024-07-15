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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Будай стал тренером вратарей «Анахайма». Махараджа повысили до директора по вратарям

41-летний специалист присоединился к «Дакс» после работы на аналогичной должности в «Колорадо Иглс». В фарме «Колорадо Эвеланш» он пересекался с главным тренером «Дакс» Грегом Кронином.

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