Марочко: Киев бьет по ЛНР из-за продвижения бойцов РФ на сватовско-кременском участке

ЛУГАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность ударов по прифронтовым и тыловым районам Луганской Народной Республики в попытке замедлить продвижение российских бойцов на сватовско-кременском участке фронта.
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