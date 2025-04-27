Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко: Киев бьет по ЛНР из-за продвижения бойцов РФ на сватовско-кременском участке

ЛУГАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность ударов по прифронтовым и тыловым районам Луганской Народной Республики в попытке замедлить продвижение российских бойцов на сватовско-кременском участке фронта.

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