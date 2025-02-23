Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и Вооруженных сил, военнослужащие! Дорогие жители Волгоградской области!От души поздравляю вас с Днем защитника Отечества.
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Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и Вооруженных сил, военнослужащие! Дорогие жители Волгоградской области!От души поздравляю вас с Днем защитника Отечества.