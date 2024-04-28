Welt назвало причинах выхода Украины из переговоров с Россией в 2022 году :: Спецоперация на Украине

Стало известно, почему украинцы отказались от переговоров в Стамбуле Москва и Киев были невероятно близки к заключению мирного соглашения в 2022 году, пока украинская сторона не решила выйти из переговоров.
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