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Welt назвало причинах выхода Украины из переговоров с Россией в 2022 году :: Спецоперация на Украине

Welt назвало причинах выхода Украины из переговоров с Россией в 2022 году :: Спецоперация на Украине

Стало известно, почему украинцы отказались от переговоров в Стамбуле Москва и Киев были невероятно близки к заключению мирного соглашения в 2022 году, пока украинская сторона не решила выйти из переговоров.

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