Елена Ласкони уходит с поста лидера USR после провала на президентских выборах

Елена Ласкони объявила в понедельник о своей отставке с поста президента Союза спасения Румынии (USR), заявив, что она делает это «со спокойным сердцем», поскольку за последний год она сделала все возможное, «чтобы Румыния стала лучше».
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