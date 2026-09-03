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"Очень жду" и "всё испортили": вышел первый трейлер сериала о Гарри Поттере

"Очень жду" и "всё испортили": вышел первый трейлер сериала о Гарри Поттере

Фанаты Поттерианы дождались полноформатного трейлера сериала HBO "Гарри Поттер". В нём показали много ярких моментов истории, в том числе знакомство троицы юных волшебников, поездку на "Хогвартс-экспрессе", решение Распределительной шляпы, в какой факультет отправить Гарри.

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