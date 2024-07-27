Мирошник: минимум 40 детей на территории РФ погибли от действий ВСУ

Минимум 40 детей погибли на территории России от действий украинской армии с января текущего года. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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