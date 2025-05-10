Конкурент Lada Largus дешевле 2 млн рублей с гарантией на 200 000 км, со сваркой и окраской кузовов. К дилерам поступили первые Sollers SF1

Компания Sollers начала поставки своего нового фургона SF1 дилерам в России. Производство модели стартовало в конце апреля на заводе в Елабуге, а первые автомобили уже доступны в Московской области, Татарстане и Екатеринбурге.
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