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РВ: разведка «Отважных» обнаружила и уничтожила склад ГСМ ВСУ на Краснолиманском направлении

РВ: разведка «Отважных» обнаружила и уничтожила склад ГСМ ВСУ на Краснолиманском направлении

Разведчики Группы российских войск “Отважные” обнаружили и уничтожили склад ГСМ ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает издание “Русская весна”.

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