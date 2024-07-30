Якушев рассказал о приоритетах Единой России в весеннюю сессию

Партия «Единой России» представила итоги законодательной работы по ключевым направлениям. Приоритетами «Единой России» в весеннюю сессию оставались последовательная поддержка СВО, её участников и их семей, а также реализация народной программы, сказал врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на брифинге.