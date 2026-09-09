Умная логистика Китая: 5G и ИИ управляют грузопотоками

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китай ускоряет усилия по созданию более умной и связанной логистической сети, используя данные, автоматизацию и улучшенные мультимодальные связи для сокращения времени и стоимости перемещения товаров по своей обширной производственной базе.