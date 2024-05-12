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Глава Крыма после удара ВСУ по Белгороду призвал уничтожить украинский режим

Глава Крыма после удара ВСУ по Белгороду призвал уничтожить украинский режим

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов после удара Вооруженных сил Украины по городу Белгороду, в результате которого обрушился подъезд жилого дома, призвал уничтожить режим, находящийся у власти в Киеве.

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