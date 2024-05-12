Глава Крыма после удара ВСУ по Белгороду призвал уничтожить украинский режим

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов после удара Вооруженных сил Украины по городу Белгороду, в результате которого обрушился подъезд жилого дома, призвал уничтожить режим, находящийся у власти в Киеве.
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