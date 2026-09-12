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В Светлогорске с аншлагом прошли концерты балета Эйфмана

В Светлогорске с аншлагом прошли концерты балета Эйфмана

Балет Бориса Эйфмана - своеобразный синтез стилей: техника академического балета здесь является лишь основой, которая смешивается с языком современного танца, элементами акробатики, джаза, авангарда.

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